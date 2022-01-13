السيسي: مصر الجديدة دولة مدنية حديثة تسعى لتحقيق العدالة والكرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، إن مصر الجديدة، هي دولة مدنية حديثة؛ تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.

وأضاف الرئيس السيسي - في كلمة لدى ختام منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة بمنتدى شباب العالم - إن منتدى شباب العالم بات منصة حوارية مهمة، مضيفا "لقد كانت الأيام الماضية فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد البناء من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم

وأكد الرئيس السيسي أن الحالة الثرية التي بدا عليها منتدى شباب العالم من تنوع في الرؤى؛ أوجدت آفاقا جديدة؛ تلهم أفكارا وسبلا مستحدثة نحو عالم أفضل.

واستهل الرئيس السيسي كلمته في ختام المنتدى، بالتعبير عن عظيم امتنانه بخروج منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بهذه الصورة المشرفة في الشكل والمضمون، والتي عبرت بوضوح عن حجم المجهود المبذول سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو المنظمة الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب من كل العالم.

وأضاف الرئيس أن المنتدى كان حلما في ضمير شاب وطننا الغالي بأن يصنع هذه المنصة لتكون جامعة للبشر وملتقى للحوار الإنساني، وقد تحقق الحلم وبات واقعا أمام العالم، مطالبًا بضرورة استمرار العمل على تطوير وتحديث هذه المنصة، وتحويل توصيته ومخرجاته غلى واقع ملموس.

وقال السيسي إن الظرف العالمي المرتبط بكورونا فرض نفسه على أجندة المنتدى في ظل تساولات حول مصير العالم ومستقبله ومدى تاثره بتداعيات هذه الجائحة على أنماط الحياة البشرية.

وأعرب الرئيس السيسي - خلال كلمته في ختام فعاليات منتدى شباب العالم - عن سعادته البالغة لمشاركته في تفاصيل هذه الحالة الحوارية المتميزة والتي كان شباب مصر والعالم في القلب منها يفتحون عبرها طاقة أمل ونور لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني.

وأضاف الرئيس السيسي أن منتدى شباب العالم بات اليوم منصة حوارية هامة، وأصبح تطوره - في الشكل والمضمون - أحد أهم سماته، وهي فكرة مصرية خالصة كان الحلم في ضمير شبابنا الغالي بأن يصنع هذه المنصة؛ لتكون مساحة مشاركة جامعة للبشر وملتقى للحوار الانساني، وقد تحقق الحلم وبات واقعًا أمام العالم؛ "وهو ما يحتم علينا ضرورة العمل المستمر والفعال لتطوير وتحديث هذه المنصة وتحويل توصياتها لواقع ملموس".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر، التي وهبها الله عبقرية المكان وجعل على أرضها لبنة الحضارة الأولى وتشكلت شخصيتها في التنوع والتعدد؛ فأصبحت نقطة التلاقي الجامعة للحضارات وملتقى السعي نحو إقرار السلام وإعلاء قيم المحبة والتسامح.. وقال "هنا على أرضها الطيبة المباركة اجتمعنا من أجل الإنسانية ومستقبلها".

وأكد السيسي أن مصر الجديدة "التي نقدمها اليوم"، هي دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، وتمتد جهودها في البناء والإعمار إلى محيطها الإقليمي بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون للعالم رسالات المحبة والسلام.

وصف الرئيس السيسي، مخرجات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، بـ"العظيمة"، على جميع المستويات، حيث تدفقت الأفكار والرؤى من داخل أروقة المنتدى، وعلى مدار ساعات النقاش والحوار؛ تبلورت مجموعة من التوصيات.

وأعلن الرئيس جملة من القرارات بناء على نقاشات وتوصيات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم وهي: إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني، مكلفا إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وقرر الرئيس السيسي تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادراتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المباردة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف إدارة منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتكوين مجموعات من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ الـ27 المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، مبديا ثقته بأن الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة.

وقرر الرئيس السيسي - في كلمته التي ألقاها لدى ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة - تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية؛ لتحقيق امتداد افريقي لمبادرات التنموية المتحققة في مصر، وذلك في إطار المسؤولية الاقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.

كما أعلن السيسي، تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والأفريقي؛ لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا والصراعات الحالية وفي مقدمتها تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وقال الرئيس السيسي إنه كلف إدارة منتدى شباب العالم، بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفكار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام.

كما شملت قرارات الرئيس السيسي التي أعلنها في ختام منتدى شباب العالم، تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى؛ للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

وقرر الرئيس السيسي - كذلك - تكليف رئاسة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة، بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.