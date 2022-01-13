إيران وفنزويلا والسودان والكونغو بلا تصويت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فقدت إيران وفنزويلا موقتا حقوق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب متأخرات السداد.

وفي رسالة نشرت أمس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الحد الأدنى للدفع المطلوب من إيران لاستعادة حقوق التصويت يبلغ 4ر18 مليون دولار، مقابل 8ر39 مليون دولار لفنزويلا، كما أن السودان والكونغو من بين الدول الأخرى التي فقدت حقوق التصويت.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة، يسحب الحق في التصويت من الدول التي تساوي ديونها للهيئة مبلغ رسوم عضويتها أو تزيد عنها على مدى العامين الماضيين.