نيران صديقة تقتل ضابطين إسرائيليين

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وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن الضابطين لقيا حتفهما خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن، نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص).
وأضاف «تم إبلاغ عائلتيهما، ويتم التحقيق في ظروف الحادث».
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