السلال السعودية تبهج 7 آلاف شخص في مأرب وكابول

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 74 طنا و 579 كجم من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمأرب، استفاد منها 5.749 شخصا من الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن للعام 2021 - 2022م.
ويستهدف مشروع الأمن الغذائي توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
ووزع المركز أمس 20 طنا من السلال الغذائية في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 193 أسرة بواقع 1.351 مستفيدا، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني.
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