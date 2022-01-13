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السلال السعودية تبهج 7 آلاف شخص في مأرب وكابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زرعت السلال الغذائية البهجة على وجوه ما يزيد على 7 آلاف شخص في مأرب اليمنية والعاصمة الأفغانية كابول أمس.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 74 طنا و 579 كجم من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمأرب، استفاد منها 5.749 شخصا من الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن للعام 2021 - 2022م.

ويستهدف مشروع الأمن الغذائي توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

ووزع المركز أمس 20 طنا من السلال الغذائية في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 193 أسرة بواقع 1.351 مستفيدا، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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