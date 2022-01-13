زيباري ينافس صالح على رئاسة العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير عراقي أمس بأن عدد المتقدمين للبرلمان للتنافس على منصب الرئيس العراقي الجديد بلغ 44 مرشحا.

وذكرت صحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة أمس أن عدد المرشحين للتنافس على منصب الرئيس العراقي الجديد وصل إلى 44 مرشحا حتى ظهر أمس الأول الأربعاء، وهذا العدد مرشح للارتفاع بنهاية الدوام.

وكان البرلمان العراقي فتح باب الترشيح لمدة 3 أيام للترشح لمنصب الرئيس العراقي للسنوات الأربعة المقبلة انتهت أمس، وبحسب العرف السياسي السائد في العراق بعد عام 2003 فإن منصب الرئيس العراقي من حصة المكون الكردي حصرا.

وذكرت مصادر كردية أن الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، سيتفقان على تسمية مرشح متفق عليه لشغل المناصب وسيعرض على البرلمان العراقي للتصويت عليه.

ووفق المصادر، جدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إعادة ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل المنصب لدورة ثانية، فيما يلوح الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح هوشيار زيباري للتنافس على المنصب.

ومن المنتظر أن يتم انتخاب رئيس جديد للعراق خلال المهلة الدستورية التي تنتهي في التاسع من فبراير المقبل.