مقتل 18 خلال هجوم وسط نيجيريا

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وأكدت السلطات النيجيرية أن الهجوم استهدف قرية «نشا» في محافظة بلاتو، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، إضافة إلى أن السلطات انتشرت في القرية، لكن المهاجمين كانوا قد فروا قبل وصولها.
وأوضحت مصادر محلية في قرية «نشا» أن 18 شخصا قتلوا، وأصيب ستة آخرون بجروح في الهجوم، موضحين أن المهاجمين أضرموا النيران في أكثر من 24 منزلا وعدد من المركبات.
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