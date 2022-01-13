البرهان يعرب عن تقديره للقيادة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن بالغ شكره وتقديره لما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تجاه دعم أمن واستقرار بلاده. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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