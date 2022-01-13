بالأرقام.. مركز اقتصادي يكشف احصائية تخص مطارات العراق

بغداد - ياسين صفوان - كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الخميس، عن اجمالي عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطارات العراق الدولية.



وقال المركز في بيان، إن الرحلات "بلغت (63،232) الف رحلة للعام 2021 وذلك بالرغم من جائحة كورونا والاجراءات التي فرضت على حركة السفر لغرض حماية المسافرين في العراق وجميع المطارات الدولية في العالم".

ونقل البيان عن وسام حدمل الحلو مدير المركز قوله، إن "المركز اجرى استبيان عن الاعداد الرسمية من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها سلطة الطيران المدني العراقي وعدد من شركات الطيران العراقية والعربية والعالمية العاملة في العراق".

وأضاف الحلو ان "حصص المطارات الدولية من تلك الرحلات كانت مطار بغداد الدولي (26،106) رحلة ومطار اربيل الدولي (17،160) رحلة ومطار النجف الدولي (9،194) رحلة ومطار البصرة الدولي (5،420) رحلة فضلا عن مطارالسليمانية الدولي (5،352) رحلة".

واوضح أن "عدد الشركات المدنية المنفذة على المطارات العراقية الدولية بلغ (234) شركة طيران بين الناقل الوطني وشركات الطيران العراقية المحلية وشركات الطيران العربية والاجنبية العاملة في العراق حيث تشمل هذه الحركة رحلات المسافرين والشحن التجارية العامة والخاصة".

وتابع أن "اعداد رحلات طيران عام 2021 قد جاء متقدما من حيث عدد الرحلات بفارق بـ (39) الف رحلة عن عام 2020 التي كانت اعداد الرحلات فيه قد بلغت (24،983) الف رحلة بين القادمة والمغادرة بحسب متابعة ادارة المركز واحصاء فوارق الارقام الحالية والارقام المعلنة في السنة الماضية لسلطة الطيران المدني العراقي وعبر احصائية للحركة الجوية للمطارت العراقية العاملة في البلاد للعام 2020".