تجدد المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين في النقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

تجددت المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمواطنين العرب في قرى النقب، اليوم الخميس، في إطار الاحتجاجات على تجريف الأراضي الزراعية هناك، مما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات بالاختناق.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ”المئات من المواطنين العرب في النقب، تظاهروا احتجاجًا على أعمال زراعة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية“، مبينة أن ”المتظاهرين البدو أغلقوا الطرق في منطقة النقب، كما رشقوا الشرطة الإسرائيلية بالحجارة“.

وقالت قناة ”كان“ العبرية، إن ”الشرطة الإسرائيلية فرّقت المتظاهرين بقنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة العشرات من النساء، والأطفال، والشبان، والشيوخ، بحالات اختناق“.