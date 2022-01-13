مبعوث أمريكي يطالب الغرب بالاستعداد لاحتمال تصاعد التوتر مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قال المبعوث الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مايكل كاربنتر، بعد محادثات مع روسيا في فيينا، اليوم الخميس، إن ”على الغرب الاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد في التوتر مع موسكو“.



وأضاف كاربنتر للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن ”الولايات المتحدة لن تقبل بمناطق نفوذ أو قيود على حقوق الدول في اختيار تحالفاتها“، في إشارة إلى مطالب روسيا بأن يوقف حلف شمال الأطلسي التوسع شرقا.

من جهته، قال السفير الروسي ألكسندر لوكاشفيتش، إن روسيا قدمت مقترحاتها الأمنية في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، في فيينا، لكنها لم تتلق ردا ”مرضيا“.