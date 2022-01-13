أردوغان: على الاتحاد الأوروبي التوقف عن "تخريب" العلاقات مع تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تتعرض لـ“التخريب“ من خلال الاختباء وراء ذريعة التضامن داخل الكتلة، مؤكدا أن التكتل لم يرد بالمثل على جهود تركيا لتحسين العلاقات.



وأضاف أردوغان، متحدثا إلى سفراء من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع بأنقرة، أن تركيا تريد إقامة علاقات مع الاتحاد على ”أساس أشد متانة“، لكنها تصطدم ”بأساليب مماطلة“.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخلى عن ”قصر نظره“ هذا العام، وأن ”يتصرف بمزيد من الشجاعة لتحسين العلاقات مع تركيا“. موضحا أنه يتعين على بعض الدول الأعضاء ”التخلي عن نهجهم في حل مشاكلهم مع تركيا في أروقة الاتحاد“.