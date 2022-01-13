شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ سياسة دولية: مصر لا تتعامل مع العالم كرد فعل ولكن أصبحنا أصحاب مبادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسة الدولية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، خلال جلسة مع المراسلين والصحفيين الأجانب، تؤكد أن مصر قادرة ورئيسها قادر على التعامل مع المجتمع الدولى ليس كرد فعل ولكن أصبحنا أصحاب مبادرات، ونعطى رأى واضح وتوضيح أمام الصحفيين والمراسلين الأجانب بكلمات دقيقة وشفافية واضحة.

وأضاف أستاذ السياسة الدولية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر تنفذ في سياساتها وسيادتها ما يراه الحاكم المبصر لمصلحة شعبه، وليس بأجندات وتدخلات خارجية عانت منها دول كثير ذكر الرئيس السيسى بعضها بالاسم.

وأوضح سنجر، أن "هناك مسئولية على المجتمع الدولى، ودول كبيرة تورطت في عمل حروب أهلية في بعض الدول، ولكن مصر استطاعت بترابط شعبها في أن تبنى وتعطى مبادرات وتكشف الحقائق، نتحدث من أرض السلام على أرض ثابتة امام شباب العالم المتفهم لسياسات مصر الخارجية".

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.