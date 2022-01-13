مبعوث روسيا لدى “OSCE” يحذر: سنتحرك إذا لم نتلقّ “ردا إيجابيا” من الغرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 6:03 مساءً

أكد مبعوث روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال اجتماع للمنظمة اليوم الخميس أن موسكو ستتحرك للدفاع عن أمنها القومي إذا لم تتلق “ردا إيجابيا” من الغرب على مطالبها الأمنية.

وكتبت البعثة الروسية إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تويتر نقلا عن المبعوث ألكسندر لوكاشيفيتش “إذا لم نسمع ردا إيجابيا على مقترحاتنا خلال إطار زمني معقول واستمر السلوك العدواني تجاه (روسيا)، فسيتعين علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن الاستراتيجي والقضاء على التهديدات غير المقبولة لأمننا القومي”.

وكانت روسيا قد طالبت سابقا واشنطن وحلفاءها بتطمينات واسعة النطاق بما في ذلك ضمانات ملموسة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي.

ويعتبر الملف الأوكراني، بمثابة “الشوكة” في خاصرة الروس، الذين يشككون دوما في نوايا كييف، فيما تتخوف الأخيرة باستمرار من تكرارا تجربة ضم جزيرة القرم (عام 2014) واجتياح أراضيها، مكررة في الوقت عينه أن لها الحرية المطلقة بالانضمام للناتو، ما يشكل حساسية كبرى للكرملين.