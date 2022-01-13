عشرات الإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في النقب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء يوم الخميس، بين مئات المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأطرش بالنقب.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين بالنقب.

وأشارت المصادر، إلى وجود عدد من الإصابات خلال اعتداء الاحتلال على التظاهرة بقرية الأطرش، من بينهم صحفيين.

وأشعل المتظاهرون الإطارات، وحاولوا إغلاق تقاطعات طرق رئيسية في “شقيب السلام ورهط وتل السبع”، مطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين فاق عددهم الـ 46 شخصًا، منهم نساء وأطفال.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين، كما انتشرت جنوده بأعداد كبيرة في منطقة تل السبع استعدادًا للاعتداء على الشبان المتظاهرين.