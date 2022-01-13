13 يناير , 2022 رجل يسير عبر بوابة جدار الكرملين (أ ف ب). قال المبعوث الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر بعد محادثات مع روسيا في فيينا اليوم الخميس إن على الغرب الاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد في التوتر مع موسكو. وأضاف كاربنتر للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن الولايات المتحدة لن تقبل بمناطق نفوذ أو قيود على حقوق الدول في اختيار تحالفاتها، في إشارة إلى مطالب روسيا بأن يوقف حلف شمال الأطلسي التوسع شرقاً.

كانت هذه تفاصيل خبر «احتمال تصعيد التوتر مع روسيا»... مبعوث أميركي: علينا الاستعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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