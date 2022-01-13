انت الان تتابع خبر الأمر الولائي والتنافس على رئاسة الجمهوية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بأمر ولائي.. المحكمة الاتحادية توقف عمل رئاسة البرلمان،، والاطار يعد القرار انتصارا للديمقراطية.
= تعويل شعبي على الوجوه الجديدة في البرلمان،، وتخوف من استمالة المستقلين لصفقات تقسيم المناصب.
= الديمقراطي والاتحاد يتنافسان على رئاسة الجمهورية.. والحلبوسي يدعم ترشيح الخنجر نائباً للرئيس.
= إصابات كورونا اليومية تواصل الارتفاع.. والتربية تدعو الطلبة الى استثمار فرصة الدوام الحضوري للتعلم والاجتهاد.