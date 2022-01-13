شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاصات هامة للجنة تسعير الخدمات بهيئة التأمين الصحى الشامل وقواعد منظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل والصادرة بالقرار رقم 909 لسنة 2018، اختصاصات لجنة تسعير الخدمات والمنشأه بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وكذا القواعد التي يجب الالتزام بها.

1- أن يغطى السعر التكلفة الفعلية للخدمة ، ويراعي التفاوت في تكلفة الخدمة ؛ نتيجة التفاوت في تكلفة المدخلات بين مقدمي الخدمة المختلفين ؛ مثل القوى البشرية وحجم الاستثمارات ومستوى الخدمات الصحية المقدمة بكل منشأة .

1- وضـع قـوائـم مـرنـة لأسـعـار الخـدمـات الصـحـيـة عـلـى كـافـة مـسـتـويـاتـهـا الثـلاثة ، تكون أساسا للتعاقد بين الهيئة ومقدمي الخدمة المعتمدين من القطاع الحكومي والخاص ، يراعى فيـهـا حجم التفاوت في المدخلات المختلفة للمنشآت الصحية سواء من حجم الاستثمارات أو القوى البشرية أو الخدمات المقدمة .

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (11) لتقر اختصاص لجنة تسعير الخدمات بما يأتى دراسة واتخاذ قرار تسعير الخدمات في ضوء نتائج وتوصيات الدراسات الاقتصادية الصادرة عن الإدارات المتخصصة بالهيئة:

يشار إلي أن المستوى الأول يشمل خدمات وحدات الرعاية الصحية الأساسية من وحدات ومراكز صحة الأسرة المعتمدة، وخدمات طبيب الأسرة والممارس العام والأطباء المتخصصين وأطباء الأسنان بالعيادات الحكومية وغير الحكومية المعتمدة والمتعاقدة، الخدمات التشخيصية الخاصة بهذا المسـتـوى والتي تحددها الهيئة وتشمل الأشعة والمعامل وغيرها .

أما المستوى الثاني فيشمل مستشفيات المستوى الثاني الحكومية وغير الحكومية المعتمدة والمتعاقدة، الخدمات التشخيصية الخاصة بهذا المستوى وتشمل الأشعة و المعامل التي تحددها الهيئة، الخدمات التأهيلية الخاصة بهذا المستوى والتي تحددها الهيئة، والمستوى الثالث فأنه يشمل مسـتـشـفـيـات المسـتـوى الثـالـث والـمـراكـز المتخصصـة الحكومية وغير الحكومية المعتمدة والمتعاقدة. الخدمات التشخيصية الخاصة بهذا المسـتـوى وتشمل الأشعة والمعامل وغيرها التي تحددها الهيئة، الخدمات التأهيلية الخاصة بهذا المستوى التي تحددها الهيئة.