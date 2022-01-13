بعد الهبوط الأخير.. هل ترتفع عملة بيتكوين إلى 100 ألف دولار في 2022؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

توقع محللون أن تعود أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى الارتفاع خلال العام الجاري ليبلغ متوسط قيمة تداولها خلال عام 2022 بين 50 و70 ألف دولار، مع احتمالية وصولها إلى مستوى 100 ألف دولار خلال العام مع زيادة الطلب عليها.

وكانت عملة بيتكوين أنهت عام 2021 على ارتفاع بنحو 57.6% ليصل إلى نحو 46.3 ألف دولار مقابل نحة 29.4 ألف دولار في نهاية عام 2020.

واستطاعت العملة المشفرة تحقيق مستويات قياسية عدة مرات خلال العام الماضي، فبعد أن ارتفعت فوق مستوى 66 ألف دولار في أكتوبر الماضي، كسرت العملة هذا الرقم وارتفعت فوق مستوى 68 ألف دولار في نوفمبر قبل أن تنخفض مجددا ليتم تداولها في مستويات بين 40 و50 ألف دولار في الفترة الأخيرة.

وشهدت أسعار عملة بيتكوين تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الشهر الجاري لتهبط تحت مستوى 41 ألف دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أدنى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر الماضي وسط مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وإغلاق الإنترنت في كازاخستان، ثاني أكبر مركز لتعدين بيتكوين في العالم بسبب توترات سياسية وأمنية هناك.

ولكن العملة ارتفعت إلى مستويات فوق 43 ألف دولار حاليا وذلك بعد الإعلان عن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في نحو 40 عاما مسجلا 7%.

توقعات بارتفاع بيتكوين

توقع الحسن علي بكر المدير التنفيذي لشركة بيج إنفست أن تعود أسعار بيتكوين إلى الارتفاع خلال عام 2022 لتتراوح في المتوسط بين 50 و60 ألف دولار، وأنها ربما تعيد الوصول إلى مستويات قياسية جديدة خلال العام.

وكانت توقعات شهاب أحمد، المدير التنفيذي لشركة فيزيت فنتشرز، والخبير في تقنية البلوكتشين، أكثر تفاؤلا، حيث يرى أن سعر بيتكوين سيتراوح في المتوسط للعام الحالي بين 60 و70 ألف دولار، على أن يصل السعر إلى مستوى 100 ألف دولار خلال العام.

وفي هذا الاتجاه، نقلت شبكة سي إن بي سي عن جيدو بويهلر الرئيس التنفيذي لبنك سيبا السويسري أمس، أن سعر البيتكوين قد يصل إلى 75 ألف دولار هذا العام مع بدء المزيد من المستثمرين المؤسسين في تبني العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.

وقال الحسن بكر لمصراوي: "ستعود العملات المشفرة للارتفاع من جديد وقد نشهد خلال العام الجاري عودة لاختبار القمم السابقة لأسعارها أو قد يتأخر ذلك في عام 2023".

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن أسعار بيتكوين ستتراوح بين 50 و60 ألف دولار في المتوسط بعد مرور العام الجديد ما لم يحدث أي مؤثر آخر طارئ قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض العملة بقوة.

وذكر بكر أنه رغم التراجع الأخير للأسعار فإنه بالنظر للأساسيات على المدى الطويل والواقع الجديد للعالم وتحول الكثير من العمليات نحو الميتافيرس أو ما يتطلب الدفع الإلكتروني والعملات المشفرة يشير ذلك إلى أن الفترة الحالية هي مجرد فترة مؤقتة قد تستمر خلال الربع الأول من العام الجاري وسرعان ما ستعود العملات المشفرة للارتفاع.

وقال شهاب أحمد، لمصراوي، إنه يتوقع أن يرتفع سعر عملة بيتكوين خلال العام الجاري مع زيادة التعامل مع ويب 3، وتقنية "ReNFT"، والتوجه الرقمي لشركة فيسبوك للتحول من مجرد موقع للتواصل الاجتماعي لمنصة واقع مدمج وهو ما يعزز الحاجة إلى استخدام بيتكوين والعملات الرقمية المشتقة منه في هذه المنصات.

وأضاف أن ما يساعد على ذلك اتجاه البعض للاستحواذ على أكبر قدر من بيتكوين مع وجود حد أقصى للكميات التي يتم تعدينها من أجل تخزينها للتعامل بها عند انتشار منصات الواقع الافتراضي وغيرها في الفترات المقبلة، خاصة أن العملات الرقمية الأخرى يعتمد المستثمرون في شرائها على بيتكوين.

كما توقع شهاب أحمد أن ترتفع أسعار العملات الرقمية الأساسية الأخرى وعلى رأسها إيثريوم خلال العام الجاري، لأنها مرتبطة بتحركات عملة بيتكوين المتوقع أن ترتفع خلال العام، مع احتمالية لحدوث بعض الهزات في سعر بيتكوين خلال العام في حالة تدخل إيلون ماسك في سوق العملات المشفرة مثلما حدث في العام الماضي.

وبحسب شبكة سي إن بي سي، قال رئيس بنك سيبا السويسري، والذي يركز على العملات المشفرة: "نعتقد أن السعر يرتفع".

وتابع: "تشير نماذج التقييم الداخلية الخاصة بنا إلى سعر في الوقت الحالي يتراوح بين 50 ألف دولار و75 ألف دولار". "أنا واثق تمامًا من أننا سنرى هذا المستوى. السؤال دائما هو التوقيت".

وعلى عكس شهاب ورغم توقعاته بارتفاع سعرها هذا العام، يرى الحسن بكر أن العملات المشفرة لن تتمتع بالاستدامة والاستمرار على المدى البعيد، لأنها تعد شيئا وهميا وليست إلا موضة أكثر منها قاعدة يمكن بناء استثمارات عليها على المدى الطويل، كما أنها ليست استثمارا آمنا وتتعرض لتقلبات حادة وقد تؤدي لخسائر فادحة تطيح برأس المال بالكامل.

وينصح الحسن بكر بعدم الاستثمار في العملات الرقمية، وأنه في حالة الاستثمار بها لابد أن تكون نسبتها محدودة جدا من المحفظة الاستثمارية بما لا يؤثر عليها في حالة وجود أي خسارة فيها.