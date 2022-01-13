لم يتمكنوا من دخول الامتحانات.. إعادة اختبارات 74 طالبًا بكلية الحقوق جامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

وافق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، على الطلبات المقدمة له من 74 طالبًا بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، بشأن احتساب مادة القانون المدني الإداري غياب بعذر حفاظًا على حقهم في الحصول على تقدير، وذلك بعد عدم تمكنهم من دخول لجنة الامتحان أول أمس الثلاثاء، بسبب عدم استخراج بطاقة جامعية سارية للعام الدراسي الحالي.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إنه جرى سداد الرسوم الدراسية لهم جميعًا خصمًا من صندوق التكافل الطلابي لسرعة استخراج البطاقة الجامعية الجديدة، ليتمكنوا من الانتظام فى أعمال الامتحانات.

وأصدر الدكتور طارق الجمال، توجيهات لكافة الكليات بضرورة تواجد الموظفين المختصين ومد فترات العمل لمساعدة الطلاب في إجراءات استخراج البطاقات الدراسية سواء بالسداد الشخصي أو عن طريق التقدم لمكتب المساعدات الطلابية حتى تتمكن الجامعة من السداد بدلاً عن الطلاب غير القادرين.