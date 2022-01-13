"روبوت" لري الزراعات.. أحدث ابتكارات الطلاب الموهوبين ببورسعيد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
استقبل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، الطلاب الموهوبين والمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي بمدارس المحافظة.
وقدم الطالبان محمد عصمت ويوسف سامح ابتكارًا عبارة عن "روبوت" لري الأراضي الزراعية بمياه الأمطار المخزنة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي باستخدام مجسات وحساسات ذكية لقياس مدى احتياج التربة للمياه، لتوفير المياه والمساهمة في الزراعة الذكية.
وابتكر الطالب فارس مناع "سيارة ذكية" تعمل بالطاقة النظيفة وتساهم بشكل كبير في منع تلوث البيئة، ويمكن ربطها بالهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلي عن طريق خلية بلوتوث للتحكم في تسييرها.
وأكد وكيل الوزارة، أن الطالبة رؤى عصمت استحقت لقب الموهوب الصغير عقب اجتيازها أول اختبار لقياس الذكاء، وحققت نتائج مبهرة، مؤكدًا اهتمام تعليم بورسعيد بتبني الابتكارات والأفكار التي تساهم بشكل قوي في إيجاد حلول عصرية وذكية لمسايرة المشاريع التنافسية العالمية.