"روبوت" لري الزراعات.. أحدث ابتكارات الطلاب الموهوبين ببورسعيد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

استقبل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، الطلاب الموهوبين والمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي بمدارس المحافظة.

وقدم الطالبان محمد عصمت ويوسف سامح ابتكارًا ‏عبارة عن "روبوت" لري الأراضي الزراعية بمياه الأمطار المخزنة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي باستخدام مجسات وحساسات ذكية لقياس مدى احتياج التربة للمياه، لتوفير المياه والمساهمة في الزراعة الذكية.‏

وابتكر الطالب فارس مناع "سيارة ذكية" تعمل بالطاقة النظيفة وتساهم بشكل كبير ‏في منع تلوث البيئة، ويمكن ربطها بالهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلي عن طريق خلية بلوتوث للتحكم في تسييرها.‏

وأكد وكيل الوزارة، أن الطالبة رؤى عصمت استحقت لقب الموهوب الصغير عقب اجتيازها أول اختبار لقياس الذكاء، وحققت نتائج مبهرة، ‏مؤكدًا اهتمام تعليم بورسعيد بتبني الابتكارات والأفكار التي تساهم بشكل قوي في إيجاد حلول عصرية وذكية لمسايرة المشاريع التنافسية العالمية.