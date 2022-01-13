قاتل جدته بالشرقية: "ضربتها على راسها وفتشتها ملقيتش معاها غير 200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

بعد ليلة هادئة، استيقظ أهالي منطقة الزوابعة بمركز أبو كبير في الشرقية، على صوت صراخ وعويل واستغاثات صادرة من شقة جارتهم العجوز، وتبين مقتلها.

وقال عاطف السيد جار المجني عليها: "لم نشك أبدًا أن يكون القاتل حفيدها القائم على رعايتها".

وأضاف الجار: "الست فتحية سلامة عمرها 73 عامًا، حضرت للمنطقة منذ 7 شهور واستأجرت شقة تعيش فيها بسلام، واعتادت الخروج والجلوس أمام المنزل بشكل يومي، وكنا نشعر بأنها أم لنا جميعًا، ويوم الحادث، لم نسمع شيئا، حتى نمى إلى سمعنا صراخ (أمي اتقتلت) هنا أسرعنا لنجدة العجوز، التي تبين أنها غارقة في دمائها تصارع الموت، وجرى نقلها إلى المستشفى التعليمي الأحرار بالزقازيق، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، واكتشفنا فيما بعد أن حفيدها وراء ارتكاب الجريمة".

وفي السياق انتقل فريق من البحث الجنائي للتحقيق في الواقعة، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين الحفيد والجدة، بسبب مبلغ مالي طلبه المتهم من الجدة ولم يكن معها، فضربها المتهم على رأسها بآلة حادة أسفرت عن سقوطها على الأرض وفر هاربًا من الشقة".

تحرك فريق البحث الجنائي وجرى ضبط المتهم والذي اعترف أن جدته رفضت منحه مبلغ مالي لتسديد قسط المحمول الخاص به، ولم تعطيه المال فضربها على رأسها ولم ينوي قتلها.

وكشف المتهم إنه فر هاربا بعد أن قام بتفتيش الجدة وهي غارقة في دمائها ولم يجد معها غير 200 جنيه أخذهم وفر هاربًا.

جرى تحويل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.