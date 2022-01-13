بينيت يؤكد ضرورة التعامل “بصرامة” حيال ملف إيران النووي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:11 مساءً - منذ 4 دقائق

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا منها الأمن الإقليمي والتعاون في مجال الفضاء.

وأكد بينيت للرئيس بوتين على “الحاجة إلى موقف صارم في مواجهة تطور البرنامج النووي الإيراني”، حسبما نشر بينيت عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الخميس.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمبادرات روسيا بشأن الضمانات الأمنية والعمل في هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

جاء في بيان الكرملين: “على وجه الخصوص، وبناءً على طلب نفتالي بينيت، أبلغ رئيس روسيا عن مزايا مبادرة وضع اتفاقات رسمية بشكل قانوني تضمن أمن روسيا، والعمل الجاري مع الولايات المتحدة وحلفائها في منظمة حلف شمال الأطلسي في هذا الصدد”.

وأبلغ بوتين رئيس وزراء إسرائيل حول “المقاربات المبدئية لتسوية الصراع بين الأوكرانيين”.

وقال بينيت لبوتين إنه سيكون سعيدًا لقبول دعوته لزيارة سانت بطرسبرغ برفقة زوجته.

وقال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، في وقت سابق، إن بلاده تقيم حوارا جيدا مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني ومحادثات فيينا.

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء مع لابيد، أكد من خلاله أن بلاده تقيم مباحثات مع بريطانيا وأمريكا بشأن النووي الإيراني، وأن إسرائيل نجحت في التأثير على العملية التفاوضية في محادثات فيينا، وإن لم يكن بالشكل الأمثل.