الجيش العراقي يدمر 3 أوكار لتنظيم داعش

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:11 مساءً - منذ 51 دقيقة

قالت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الخميس، إنها دمرت ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، أن “مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من تدمير ثلاثة أوكار لعصابات داعش كانت تستخدم كملاذ لهم، ومخزن للدعم اللوجستي من مواد غذائية واحتياطية للعجلات ومحطة للوقود”.

وأوضح البيان أن العملية تضمنت تدمير وكر في منطقة معيلة القذف، على بعد 100 كيلو في عمق الصحراء عبارة عن أربع غرف وصالة ومطبخ تم إنشاؤها داخل الجبل.

كذلك “تم تدمير وكر في منطقة جلابات بمسافة 150 كيلو داخل عمق الصحراء عبارة عن مخزن للدعم اللوجستي من مواد غدائية ومحطة وقود من براميل لمادة البنزين والدهن يتزود منها العناصر الإرهابية، وأسطوانات غاز ومواد احتياطية” بحس بالبيان.

وفي منطقة مطب وادي اتبل، دمرت قوات الأمن العراقية “عربة كان عناصر داعش يستخدمونها في إخفاء المخطوفين والتحقيق معهم داخلها”.

وفي وقت سابق من اليوم، ألقت الشرطة الاتحادية القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقال بيان للشرطة الاتحادية، إنه “تم إحالة الثلاثة إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم”.

وعبر سلسلة من العمليات العسكرية، تطارد القوات العراقية تنظيم داعش وملاحقة عناصره الإرهابية باستهداف أماكن وجوده والتي يقع أغلبها عند المناطق النائية وأطراف المدن ذات التضاريس المعقدة.