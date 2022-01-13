تجدد المظاهرات في السودان للمطالبة بالحكم المدني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

تجددت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، والتي انطلقت اتجاه القصر الرئاسي للمطالبة بالحكم المدني.

وعلى غير العادة، شهدت الخرطوم إجراءات أمنية مخففة، وقال شهود عيان إن جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة باستثناء كوبري “الملك نمر”، مفتوحة أمام حركة السير، بعد أن كانت السلطات تغلقها بـ”الحاويات” مع كل دعوات للمظاهرات.

وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، قد دعوا للخروج في مظاهرات اليوم الخميس، باتجاه القصر الرئاسي، للمطالبة بالحكم المدني.

ويوم السبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى المنظمة الدولية تيسيرها بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

وشملت مبادرة الأمم المتحدة 7 نقاط كمسار للعملية التشاورية التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والعبور بالفترة الانتقالية.

ومن بين نقاط المبادرة الأممية “تعويل المنظمة الدولية على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، لا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات”.