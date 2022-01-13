المحكمة الاتحادية توقف عمل هيئة رئاسة البرلمان العراقي “مؤقتاً”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 1:53 مساءً

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الخميس، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا.

والأحد الماضي، انتخب البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي رئيسا له بعد جلسة أولى للمجلس النيابي سادتها الفوضى والمشادات بين النواب. وينعكس التوتر بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي تصدر الانتخابات النيابية والأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران على عملية تشكيل الحكومة التي تتعثر وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أكثرية، وتمسك آخرين بحكومة توافقية يتمثل فيها الجميع.

بعد جلسة شهدت مشادات عنيفة بين نوابه وفوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة “لاعتداء” نقل على أثره إلى المستشفى، انتخب البرلمان العراقي الجديد الأحد محمد الحلبوسي رئيسا له حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

ونقلت الوكالة عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتا لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.