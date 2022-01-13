مفاجأة سارة في كاميرا آيفون 14

نيويورك: كشف تسريب جديد عن بعض مواصفات هاتف آيفون 14، كشف عنه ،ومن المقرر الإعلان عن الهاتف رسميا بمؤتمر أبل السنوي في سبتمبر المقبل.

وبحسب التسريب، تعمل شركة أبل على تصميم جديد لطرازات iPhone التي تستعد لطرحها خلال العام الجاري، بما في ذلك آيفون SE.

وتستعد أبل لطرح هاتفها المستقبلي بتصميم ثوري، حيث تجري عليه تعديلات بارزة، بحسب مصادر متعددة لعدد من الخبراء، حيث أن الشركة تختبر تصميمًا جديدا يتميز بمستشعرات Face ID المخفية أسفل الشاشة ما يسمح بالتخلي عن النتوء لأن عدسة الكاميرا ستكون المُكوّن الوحيد الذي يتطلب انقطاعا على الشاشة.

وحسب ما نشره الخبير الموثوق DylanDKT، فإن الكاميرا الأمامية لجهاز iPhone 14 Pro ستكون صغيرة الحجم،بمجسم بيضاوي صغير الحجم دائري الحواف.

وخلال الأشهر القادمة، ستظهر حقيقة هذه التوقعات بشكل أوضح، وإن كانت ستشكل مصدر بهجة لعشاق هواتف أبل الراغبين منذ مدة في التخلص من تصميم النتوء المزعج.