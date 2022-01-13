عاجل.. زلزال يضرب السواحل الجنوبية لتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر البحر المتوسط قبالة سواحل ولاية "مرسين" جنوبي تركيا، الخميس.



وحسب بيان نشرته وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على موقعها الإلكتروني، فإن الزلزال جاء على بعد 61 كم من قضاء "آنامور" التابع للولاية المذكورة في الساعة 12.43 بالتوقيت المحلي (09.43 بتوقيت جرينتش)

وأضاف البيان أن الهزة وقعت على عمق 19.80.

ولم يصدر أي بيان بخصوص وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الزلزال.