العراق من بينها.. ترتيب الدول العربية الاكثر احتياطا للذهب

وذكر المجلس في تقريره ان " السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس فيما حل العراق في المركز الخامس بـ 96.4 طن".

وكشف المجلس مؤخرا تقريره لشهر كانون الثاني 2022، أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35571.3 طن من المعدن، بزيادة نحو 11 طنا عن تقرير شهر كانون الاول الماضي.



وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر كانون الثاني 2022: