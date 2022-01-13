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محمد بن راشد يطلق جسر 'إنفينيتي' في دبي

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بغداد - ياسين صفوان - أطلق نائب حاكم دبي "محمد بن راشد آل مكتوم"، اليوم الخميس، في دبي جسر "إنفينيتي" (اللانهاية)، واصفا إياه بـ"التحفة الهندسية والفنية والمعمارية العالمية الجديدة".
وقال بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "جسر إنفينيتي (اللانهاية).. تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة.. أطلقناها اليوم من دبي.. جسورنا نحو المستقبل.. طموحاتنا لا نهاية لها".

وكانت مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظمت فعالية توعوية في السلامة المهنية تحت مسمى "أكبر عدد من الجنسيات في جلسة سلامة إنشائية"، وبذلك حققت رقماً قياسيّاً جديداً دخلت من خلاله دبي ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال حشدها أكبر عدد من الجنسيات في فعالية واحدة، وعددها 75 جنسية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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