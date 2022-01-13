تقرير يكشف عن ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 740 وفاة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات اليومية إلى 21155، في الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات لمكافحة انتشار الفيروس أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 10.723.305 ملايين، في أعلى حصيلة يومية منذ 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 319172.