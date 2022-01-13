فرنسا تخفف القيود على دخول البريطانيين المطعمين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس إنه لن يتعين بعد الآن على المسافرين البريطانيين إثبات سبب رئيسي لدخول فرنسا ابتداء من غد الجمعة، طالما حصلوا على لقاح ضد كورونا.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لمكتب رئيس الوزراء جان كاستكس اليوم أن فرنسا ستلغي أيضاً شرط العزل الذاتي للذين حصلوا على لقاح ضد كورونا.

وسيتعين على جميع المسافرين تقديم شهادة تفيد بخلوهم من كورونا قبل 24 ساعة من سفرهم.

وأوضحت الحكومة الفرنسية أن قيود السفر لم تعد لازمة في ظل تفشي متحور أوميكرون على نطاق واسع في الدولتين.