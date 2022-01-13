شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين يؤكد أن فرض عقوبات أمريكية على بوتين يعادل قطع العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر الكرملين اليوم الخميس أن فرض عقوبات أمريكية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا شنّت روسيا هجوماً على أوكرانيا، سيكون "تجاوزًا للحدود"، بعد اقترح أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قانوناً ينصّ على ذلك.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن فرض "عقوبات على رئيس دولة، سيكون إجراء يتجاوز الحدود، سيكون بمثابة قطع العلاقات بين البلدين".

وأشار إلى أن الاقتراح في مجلس الشيوخ الأمريكي "لا يُسهل ظهور جو بنّاء في المحادثات" بين روسيا والقوى الغربية.