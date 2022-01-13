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الصحة السعودية تعلن تسجيل 5499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

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سجلت السلطات الصحية السعودية، حصيلة قياسية جديدة بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بواقع 5499 حالة.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 5499 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 599044 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2978 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 555035 حالة.

 

ولفتت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8901 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 262 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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