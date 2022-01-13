"ثقافة الشيوخ" تناقش ملف استخدام المسارح فى مواجهة الإرهاب الفكرى

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم، اجتماعين، يوم الأحد المقبل، الأول يتناول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة فى مواجهة الإرهاب الفكرى".

وأشار النائب عمرو عزت فى الاقتراح، إلى أن المسارح باعتبارها أحد أبرز أدوات القوة الناعمة التى تملكها الدولة المصرية فى إطار حربها ضد التطرف والإرهاب ودورها كمؤسسة تنويرية فى نشر الفكر المستنير واكتشاف المواهب وتسييد مفهوم الثقافة الوطنية ومنع الجماعات المتطرفة من تغييب عقول الشباب أو التلاعب بوعيهم وإعادة تشكيله بما يخدم أغراضهم الخبيثة.

وجاء فى الاقتراح برغبة أن ذلك يأتى فى إطار إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022، الذى يتضمن أحد محاوره الرئيسية انطلاق مسارح شباب العالم تحت شعار (الفنون والثقافة جزء من التنمية وحقوق الإنسان) كجزء من رؤية الدولة الوطنية لأدوات قوتها الناعمة ووسيلتها الرئيسية فى فرض وسيادة نمط ثقافى ومعرفى يعزز قيم الانتماء ويدعم رؤية المواطن لدوره ومواقفه تجاه القضايا الوطنية وهو ما يتطلب أن تستعيد مؤسسات الثقافة من مسارح وسينمات لحيويتها ونشاطها فى اكتشاف المواهب وتيسير بيئة ومناخ الإبداع لهم.

بينما، يتناول الاجتماع الثانى للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عرض التقرير المبدئى للجنة بعنوان (قصور الثقافة ...رؤية نحو التطوير).