شكرا لقرائتكم خبر عن هل توفى الإبراشى بخطأ طبى؟ النواب يتحرك لحسم المسئولية الطبية.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع " برلماني" تفاصيل الأزمة التى نشبت خلال الساعات القليلة الماضية بين أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ونقابة الأطباء، بعد إعلانها عن وجود خطأ طبي في علاجه أدى لتدهور حالته ووفاته، بالإضافة إلى وصفها للأطباء بـ"القتلة"، وهو ما دفع النقابة لإصدار بيان رسمي تعلن فيه مقاضاتها.

وهو ما يفتح الحديث عن مشروع قانون المسئولية الطبية الذى تناقشه لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، والذى يحدد المسئولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبى، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها.



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وإلى نص التقرير:

هل توفى وائل الإبراشى نتيجة إهمال طبى؟.. نواب يطالبون بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية.. والنائب إيمن أبو العلا يكشف تفاصيل المشروع