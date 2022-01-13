الري: تمديد ترخيص الأيزو للمعمل المركزي بالوادي الجديد حتى 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

صرح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن المعمل المركزي بالوادي الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة نجح للمرة الثالثة على التوالي في تمديد ترخيص اعتماد الأيزو (ISO/IEC 17025: 2017) في الاختبارات الكيميائية والميكروبيولوجية لأربعة سنوات قادمة بقائمة اعتماد جديدة بعد إضافة 5 عناصر كيميائية أخرى.

وأوضح وزير الري، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الشهادة بمثابة ترخيص للمعمل بالحق في استخدام لوجو الاعتماد في إصدار أي تقارير (فنية / شهادات) تحت مظلة المجلس الوطني للاعتماد الموقع على اتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة التعاون الدولي للاعتماد للمعامل (ILAC).

وأضاف عبدالعاطي أن وزارة الموارد المائية والري أنشأت المعمل المركزي بالوادي الجديد وفقا لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الأيزو (١٧٠٢٥) في مجال تحاليل المياه كيميائيا وبكتريولوجيا من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام 2013 في 36 عنصرا كيميائيا وفيزيائيا و5 فحوصات ميكروبيولوجية وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية ولتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المعمل المركزي في مجال مراقبة نوعية المياه فقد تم إنشاء 3 معامل فرعية تحت إشراف المعمل المركزي في المنيا وطنطا والداخلة.

كما سبق اختيار المعمل من قبل المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للاشتراك في تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومي بهونج كونج بالاشتراك مع عدد كبير من المعامل العالمية المعتمدة من مختلف دول العالم، وأظهر التقرير النهائي نجاح المعمل في هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية ويأتي اشتراك المعمل في هذه التقييمات بهدف تحقيق اشتراطات المواصفة الدولية والوقوف جنبا إلى جنب ما بين مصاف المعامل العالمية كما سبق حصول المعمل على شهادة تقييم عالمية من المعهد القومي للقياسات الكيميائية والتحاليل الحيوية بالمملكة المتحدة وهو معهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات.