السعودية تتجه نحو اليورانيوم لتنويع مصادر الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض-(بي بي سي):

كشفت السعودية عن خطة لتطوير موارد "ضخمة" من اليورانيوم واستخدامها في تنوع الطاقة، وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن السعودية تخطط لتطوير مواردها "الضخمة" من اليورانيوم بهدف دعم برنامج الطاقة النووية الناشئ لديها وكذلك البيع في السوق العالمية، في محاولة لتنويع النفوذ الاقتصادي.

وقال الأمير عبد العزيز للمشاركين في قمة التعدين في الرياض "لدينا كمية هائلة من موارد اليورانيوم التي نرغب في استغلالها وسنقوم بذلك بأكثر الطرق شفافية".

قمة المستقبل للمعادن هي أول مؤتمر للتعدين في المملكة، إذ تعتبر السعودية قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، في خارطة طريق التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.

وأكدت السعودية على أهمية الشراكة في استغلال اليورانيوم تجاريا.

لا توجد - بحسب ستاندر أند بورز - أرقام رسمية منشورة عن احتياطيات اليورانيوم السعودية. وفي عام 2018 ، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تمتلك أكثر من 5 في المئة من الاحتياطيات العالمية.

وقدر تقرير صادر في عام 2020 عن صحيفة الغارديان البريطانية - استنادا على وثائق داخلية مسربة - الاحتياطيات السعودية بنحو 90 ألف طن متري، وهو ما يعادل حوالي 1.4 في المئة من الاحتياطيات العالمية الحالية.

ولا يوجد لدى السعودية حاليا أي استخدام للطاقة النووية، لكنها بحسب الخطة المعلنة ستضيف حوالي 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040 وستبني مفاعلين بسعة مجمعة تبلغ 3.2 غيغاواط خلال العقد المقبل.

وتجري المملكة مناقشات مع الصين لتطوير التكنولوجيا النووية، وقد أجرت سابقا محادثات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتأمين ما يسمى بـ "اتفاقية 123" التي من شأنها أن تسمح للسعودية بالحصول على التكنولوجيا من الولايات المتحدة. ويحد الاتفاق من تخصيب اليورانيوم لاغراض التسلح.