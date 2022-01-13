قتل أم انتحار.. سقوط شاب من الطابق الثامن بعقار في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن بشقة سكنية بعقار بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، فيما تباشر النيابة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، بسقوط شاب من أعلى عقار بـ"عمارات سوليك" بشارع النقل والهندسة بمنطقة سموحة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة "محمد.و.م.ح"، 18 عامًا، مسجاة على أرضية الشارع إثر سقوطه من الطابق الثامن بالعقار المشار إليه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر.

وتباشر الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات وسماع أقوال أسرة المتوفى، لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب وقوع الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.