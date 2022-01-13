ليبيا / الدبيبة يدعو للفتح الفوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطيّة

اسماعيل عبد الحي - أفادت الحكومة الليبية في بيان لها أمس الاثنين، بأن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إستمع لمطالب حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي"، مشيرة إلى أنه دعا للفتح الفوري لحقول "الشرارة والفيل والوفاء والحمادة"

وأضاف البيان أن الدبيبة شكّل أيضا لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي في الأول من جانفي الجاري، أن شركة "الواحة" ستخفض الإنتاج في خط النفط الرئيسي بفقدان 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع، بسبب أعمال الصيانة.

وذكرت المؤسسة في بيان "تعلن المؤسسة الوطنية للنفط أنه تقررت إعتبارا من يوم الأحد الموافق للثاني من جانفي 2022، المباشرة بعمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح - الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة".

وتابع البيان "أكدت شركة الواحة للنفط أنها أنهت جميع التجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك إعتبار من يوم الثلاثاء الموافق لـ04 من شهر جانفي 2022، وذلك لمدة أسبوع مما يعني بالأرقام فقدان 200 ألف برميل يوميا وخسارة فرصة بيعية تتجاوز 107 مليون دولار أمريكي".