بين 'كورونا وأوميكرون'.. نجوم الفن في 'العزل'

بغداد - ياسين صفوان - منذ بداية العام الجديد، أعلن عدد من النجوم إصابتهم بفيروس "كورونا" ومتحور "أوميكرون"، سواء من فئة الشباب وكبار السن، منهم من تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفى، لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة، وآخرون يخضعون للعزل المنزلى.

عبدالرحمن أبوزهرة

أصيب بالفيروس، وبسبب تداعياته، ألحق بأحد مستشفيات العزل، "عندى مشكلة فى النفس، وعدم الحركة، وأعانى من نهجان شديد، وأجريت مسحتين، ولكن النتيجة جاءت إيجابية".



كريم محمود عبدالعزيز

بصورة كوميدية، أعلن خبر إصابته بالفيروس، عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، مستعيناً بعبارة "الغزالة إيجابى"، المأخوذة عن أغنية "لغزالة رايقة"، من أحدث أعماله السينمائية "من أجل زيكو"



مديحة حمدى

أصيبت بـ"أوميكرون" وتعالَج فى منزلها بالسويس، "لسه ما تحسنتش، وأنا حالياً أخضع للعلاج فى المنزل، ولم تستدع حالتى دخول المستشفى حتى الآن"، وطالبت الجمهور بالدعاء لها: "ادعولى ربنا يشفينى".

أحمد حاتم

أعلن مؤخراً إصابته بكورونا، حيث يخضع حالياً للعزل المنزلى، وصرح عبر حسابه الشخصى على "إنستغرام": "اختبارى نتيجته ظهرت إيجابية، الحمد لله على كل حال".

هنا الزاهد

نصيحة قدمتها لزملائها والمحيطين بها، عقب إعلانها إصابتها بكورونا، وقالت على حسابها الشخصى على "إنستغرام": "أنا وأحمد إيجابى كورونا أى حد تعامل معانا يا ريت يطمّن على نفسه".

أحمد فهمى

طمأن جمهوره بأن حالته الصحية تتحسن تدريجياً,"الحمد لله، أنا بخير، وحالتى الصحية بتتحسن أنا وهنا"، ووجّه الشكر لكل من سانده فى فترة مرضه.

شذى

فور إصابتها بكورونا، قالت، "تعبانة جداً، والنهارده رابع يوم ليّا، جسمى متكسر، ومش عارفة آخد نفسى، وفيه وجع فى حنجرتى، وأتبع بروتوكول العلاج المعلن من جانب وزارة الصحة".

نجلاء بدر

عزلت نفسها عقب تأكدها من إصابتها بـ"أوميكرون"، لافتة إلى أنها شعرت بـ"شكشكة" فى الأذن والحنجرة، "حالتى الصحية أحسن من الأيام اللى فاتت، ربنا يعديها على خير، وشكراً لكل من سأل عنى".