تعرف على أسعار الذهب اليوم في لبنان الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم في لبنان، الخميس 13 يناير/كانون الثاني 2022، بالرغم من ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.



وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، خلال تعاملات اليوم الخميس، نحو 88,244 ألف ليرة (58.76 دولار).

كما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، نحو 66,184 ألف ليرة (44.07 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51,476 ألف ليرة (34.28 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44,122 ألف ليرة ( 29.38 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل نحو 77,215 ألف ليرة (51.42 دولار).

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، نحو 2,744 مليون ليرة (1827 دولارا).

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان، نحو 617,720 ألف ليرة (411.32 دولار).

وعالميًا، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، وذلك بنسبة 0.02% أو ما يعادل 0.40 دولار ليصل إلى 1827.70 دولار للأوقية، حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت أسعار الذهب قدر ارتفعت لليوم الرابع على التوالي عند تسوية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأمريكي لأعلى مستوى في نحو 40 عامًا.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 7% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، ما يعتبر أعلى مستوى منذ عام 1982.

كما تلقى المعدن النفيس الدعم من هبوط الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى تراجع عوائد سندات الخزانة.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد أعلن بالأمس أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن البنك سوف يرفع الفائدة بصورة أكبر بمرور الوقت إذا احتاج إلى تلك الخطوة للسيطرة على التضخم.