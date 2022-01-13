شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشأن أوكرانيا.. أمريكا تحث روسيا على مواصلة المحادثات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دعت الولايات المتحدة الأربعاء روسيا للبقاء على طاولة المفاوضات، بعد الجولة الأولى من المحادثات حول أوكرانيا هذا الأسبوع وأن تواصل المناقشات حول موضوعات منها الحد من التسلح.



وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان للصحفيين في بروكسل بعد اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي-روسيا "إذا انسحبت روسيا فسيكون من الواضح تماماً أنهم لم يكونوا جادين أبداً في السعي إلى الدبلوماسية، وهذا هو السبب في أننا نستعد بشكل جماعي لكل احتمال".

وأضافت "النشاط المكثف من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف هذا الأسبوع، يظهر أن الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا لا يتباطأون، روسيا هي التي يتعين عليها اتخاذ خيار صعب: إما وقف التصعيد والدبلوماسية أو المواجهة وتحمل العواقب".