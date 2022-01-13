شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تفرض عقوبات على خمسة كوريين شماليين (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرضت الولايات المتحدة الأربعاء، عقوبات مالية على خمسة كوريين شماليين مرتبطين ببرنامج بيونغ يانغ لأسلحة الدمار الشامل، بعد تجاربها الصاروخية البالستية الأخيرة.



وقال المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية براين نيلسون في بيان: "يعتبر إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً، دليلاً جديداً على أنها تواصل توسيع برامجها المحظورة رغم دعوات المجتمع الدولي إلى الدبلوماسية ونزع السلاح النووي".