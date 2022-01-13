روسيا تؤكد أن مشروع العقوبات الأمريكية مستفز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال سفير روسيا في واشنطن يوري أنطونوف، إن مشروع العقوبات "المسببة للشلل" الذي صاغه المشرعون الأمريكيون ضد روسيا "مستفز وعقيم".



ونفى السفير اتهام روسيا بالإعداد لغزو أوكرانيا ووصفها بأـ "وليدة خيال مريض" من"روسو فوبيين" أمريكيين، مصابين بفوبيا من روسيا، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي". وشدد على أن "التهديد بفرض عقوبات شخصية ضد القيادة العليا الروسية، لا يخيفنا".

وأضاف "تقف وراء مطالب المشرعين بمعاقبة روسيا بشكل مؤلم أكثر، محاولة للتأثير علينا على خلفية المفاوضات الجارية على الأمن الأوروبي"، معتبراً ذلك، دليلاً على عجز واشنطن عن تأكيد وجهة نظرها على طاولة المفاوضات.