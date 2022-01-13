شكرا لقرائتكم خبر عن شابان يتحدثان أمام الرئيس السيسي عن فعاليات منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث شابان مشاركان في فعاليات منتدى شباب العالم، عن أبرز ما تم خلال فعالياته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب في اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم.

وعبر أحد الشباب المشاركين في المنتدى، عن سعادته بانعقاد منتدى شباب العالم من جديد في مدينة السلام شرم الشيخ، بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، متابعا: "ناقشنا خلال فعاليات المنتدى التحديات الأساسية والرؤية الشبابية، وقضايا مثل الطاقة والتغير المناخى والرعاية الصحية والصحة النفسية والريادة الأعمال والابتكار والسلم والأمن الدوليين.. وموضوعات أخرى كثيرة توضيح وجهة نظر الشباب".

وتابع الشاب: "منتدى شباب العالم احتفى بالإبداع.. وتم استضافة 30 من الشركات الناشئة.. وتنفيذ 29 نشاطا للشباب لدعم الإبداع"، متابعا: "المستقبل باهر والنتائج تعتمد على كيفية التصرف.. وأقول لكل القادة الشباب لكم صوتا ورأى في المستقبل.. والشباب هم المستقبل".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.