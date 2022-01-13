شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يطالب طارق شوقى بإعادة النظر فى مناهج رابعة ابتدائى.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع " برلماني" عن توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، بشأن مشكلات المنظومة التعليمية، وذلك بعد أن عقدت 4 اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



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وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعين يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي، لدراسة بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، فيما يتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة، وكذلك فيما يتعلق بسُبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.

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