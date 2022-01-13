سوهاج تناقش استعدادات تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعين لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى سوهاج وطهطا.

ووجه المحافظ بأهمية الدراسة والبحث لاحتياجات كل قرية ومراجعة كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي جرى اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أهمية دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في التواصل مع المواطنين وتحديد أولويات احتياجاتهم.

وأشاد "الفقي" بمعدلات الأداء والتعاون والتكامل الذي تشهده المحافظة في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، موجهًا الشكر للأجهزة المعنية للجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية، وتذليل كافة المعوقات لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، وتحقيق أقصى استفادة.