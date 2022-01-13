كرواتيا.. ضبط كمية من المخدرات في سفينتين قادمتين من تركيا وكولومبيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 10 ثواني

أعلنت الشرطة الكرواتية، اليوم الخميس، العثور على كمية من المخدرات مخبأة داخل سفينتين قادمتين من تركيا وكولومبيا.

وقالت الشرطة الكرواتية، في بيان، إنها تلقت معلومات بشأن إخفاء مخدرات على متن سفينة تحمل 80 طنا من السبائك الحديدية وإنه تم العثور على المخدرات مخبأة في أكياس صغيرة داخل السبائك، أثناء تفتيش السفينة التي وفدت إلى ميناء بلوتشي من تركيا.

وتبين أن 220 كيلوغراما من المخدرات مخبأة داخل السبائك الحديدية في السفينة. وتعد هذه أكبر كمية يتم العثور عليها دفعة واحدة في تاريخ البلاد.

وأضافت الشرطة، أنها عثرت على 62 كيلوغراما من المخدرات على متن سفينة قادمة من كولومبيا بجانب السفينة القادمة من تركيا، مفيدة بأن قيمة المخدرات التي تم العثور عليها على متن السفينتين تبلغ 17 مليون يورو.

وقامت الشرطة باستجواب طاقم السفينتين من ثم أخلت سبيلهم على خلفية تأكيدهم أنهم لم يكونوا على علم بأمر المخدرات المخبأة.