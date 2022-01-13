مقتل ضابطين إسرائيليين بإطلاق نار قرب أريحا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قُتل ضابطان من وحدة النخبة في كتيبة الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بنيران صديقة، إثر خطأ في تحديد الهوية، في منطقة إطلاق النار في قاعدة عسكرية في غور الأردن.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابطين إسرائيليين، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن بنيران صديقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على موقع “تويتر”: “لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم ابلاغ العائلتين ويتم التحقيق في ظروف الحادث”.

وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن “ضابطين من وحدة النخبة قاما بدورية حول المعسكر ليلاً بعد انتهاء تمرين في غور الأردن. اشتبه الضابطان في شخص ما، وقاموا بإجراء اعتقال مشبوه شمل إطلاق النار في الهواء. اعتقد أحد عناصر الوحدة أنه يتعرض لعملية إطلاق نار، فرد بإطلاق النار على الضابطين”.

وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، تحدث لموقع “واللا”، أن الضابطين القتيلين من “قيادة إحدى وحدات الكوماندوز النخبوية في الجيش الإسرائيلي”. وأضاف “الحديث يدور عن كارثة وحدث قاس جدا”.

وأفاد المصدر أن الحادث وقع بعد انتهاء يوم تدريبي في معسكر في منطقة النبي موسى (في غور الأردن)، حيث خرج الاثنان في دورية حول القاعدة العسكرية وخلالها اشتبها في شخص، وشرع الاثنان بإجراء اعتقاله.

وأضاف “انتهى (الإجراء) بإطلاق نار في الهواء، لكن تبين أن ذلك الشخص هو مقاتل آخر يخدم معهما في نفس الوحدة، والذي اعتقد أنه يتعرض لعملية تخريبية عدائية وأنهما يطلقان النار عليه وبالتالي أطلق عليهما النار بدوره، فقتلهما”.