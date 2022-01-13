عاجل.. بدء انسحاب قوات حفظ السلام بقيادة روسيا من كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام روسية، ببدء انسحاب قوات حفظ السلام بقيادة موسكو، من كازاخستان.



وكانت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد أعلنت، أمس، أن انسحاب هذه القوات التابعة لها من كازاخستان سيبدأ، اليوم الخميس، على أن يُستكمل في غضون 10 أيام.

وسبق ذلك بيوم، إعلان رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، الثلاثاء، أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستنهي انسحابها في غضون يومين على أن تستكمله في الفترة المذكورة.

ومطلع الشهر الجاري، شهدت كازاخستان مظاهرات رافضة لزيادة أسعار الوقود، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدد من المدن، تعرضت خلالها مبان حكومية لأعمال تخريب.

وعقب ذلك، أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (دول معاهدة طشقند) إرسال قوات حفظ سلام بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".